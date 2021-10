WEIßENHORN. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Herzog-Georg-Straße zu sprengen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Automat befindet sich im Außenbereich eines Verbrauchermarktes. Die Täter wollten offenbar, um kurz nach 02.30 Uhr, mittels einleiten von Gas an die Geldkassetten gelangen. Es folgte zwar dadurch eine leichte Verpuffung, der Geldautomat blieb aber intakt. Die Automatensprenger gelangten somit nicht an das Geld und flohen ohne Beute. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in diesem Zusammenhang um Hinweise. Von Bedeutung sind verdächtige Beobachtungen und Auffälligkeiten, die auch schon im Vorfeld der eigentlichen Tatzeit, in dem Bereich der Herzog-Georg-Straße, getätigt wurden.

(Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm)

