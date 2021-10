SÜDLICHES OBERBAYERN. Sechs Jahre in Folge sanken im südlichen Oberbayern die Wohnungseinbruchszahlen und auch für das laufende Jahr 2021 deutet sich an, dass dieser überaus positive Trend Bestand haben wird. Diese erfreuliche Entwicklung ist nicht zuletzt auch den Anstrengungen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zur Bekämpfung dieses Deliktsbereichs zuzuschreiben. Rund um den bundesweiten „Tag des Einbruchschutzes“ am 31. Oktober werden die Polizeidienststellen im südlichen Oberbayern auch in diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger zu dem Thema fundiert informieren. Machen wir es gemeinsam den Einbrechern im südlichen Oberbayern so schwer als möglich!

Die Fallzahlen im Bereich „Wohnungseinbruchdiebstahl“ (WED) sind im südlichen Oberbayern seit 2014 stetig rückläufig. Im vergangenen Jahr 2020 wurden insgesamt 279 Wohnungseinbrüche in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst - im Jahr zuvor waren es noch 307 Fälle (- 9,1 %). Alles deutet darauf hin, dass sich dieser erfreuliche Trend auch 2021 fortsetzt, denn bis Ende August wurden lediglich 126 Fälle registriert. Mit seiner umfassenden Präventionsarbeit durch Schwerpunkt-Kontrollaktionen, zahlreichen Vorträgen und Beratungen, sowie einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit trägt das Polizeipräsidium seit vielen Jahren maßgeblich zu dieser Entwicklung bei.