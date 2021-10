2146 - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Stadtbergen -

Am Mittwoch (20.10.2021), zwischen 09.20 Uhr und 09.30 Uhr, stellte eine Dame ihren grauen Pkw Opel auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Ulmer Landstraße (Höhe 350er Hausnummern) ab. Als sie nach wenigen Minuten zurückkehrte, musste sie frische Schäden an der Stoßstange hinten links feststellen. Diese werden auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern.

Die PI Augsburg 6 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2610.

2147 - 6-Jähriger verstirbt nach tragischem Verkehrsunfall

Oberndorf am Lech -

Am Mittwoch (20.10.2021), gegen 12.05 Uhr, befuhr ein 6-jähriger Junge mit seinem Kinderrad ein Grundstück im Gewerbering in Oberndorf. Der 28-jährige Vater folgte. Der Junge fuhr über einen „Trampelpfad“ durch eine Heckenbepflanzung auf die Dorfstraße ein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer die Dorfstraße in Richtung Süden. Der Junge wurde vom Pkw erfasst und blieb schwer verletzt am Boden liegen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg verlegt, wo er am 21.10.2021 verstarb. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf, ein Rettungswagen und eine Notärztin waren ebenso vor Ort. Für die Betreuung der Eltern und des Autofahrers wurde ein Kriseninterventionsteam angefordert. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallstelle war für ca. vier Stunden nicht befahrbar. Die Ableitung des Verkehrs erfolgte durch die örtliche Feuerwehr.

2148 - Vorfahrt übersehen - Motorradfahrer wird verletzt

Syrgenstein -

Am Mittwoch (20.10.2021), gegen 19.40 Uhr, wollte ein 51-jähriger Fiat-Fahrer die Kreisstraße DLG 1 bei Landshausen überqueren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der von Ballhausen in Richtung Bachhagel unterwegs war. Der 66-jährige Harley-Fahrer wurde durch den Aufprall am Bein verletzt und musste in ein Krankenhaus nach Heidenheim gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

2149 - Einbruch in mehrere Firmen

Neusäß-Täfertingen -

In der Nacht von Dienstag (19.10.2021) auf Mittwoch (20.10.2021) drang ein Einbrecher in vier Firmen in der Wankelstraße ein. Nachdem er an den Gebäuden die Fenster aufgehebelt hatte, durchsuchte der Täter die Objekte. Nach jetzigem Stand hatte es der Einbrecher nur auf Bargeld abgesehen. In zwei der vier Firmen fand er welches vor. Der Diebstahlschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Insgesamt verursachte der Täter Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Die PI Gersthofen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-1810.