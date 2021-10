2156 - Raubdelikt unter Jugendlichen - Täter festgenommen

Wertingen

- Am Donnerstag (21.10.2021), gegen 15.00 Uhr, ging bei der Polizei der Notruf eines 15-Jährigen ein, welcher mitteilte, dass er sowie sein 14-Jähriger Begleiter soeben durch vier Jugendliche in der Frerestraße überfallen wurden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte alle vier Tatverdächtigen festnehmen, drei Jungen (15/15/14 Jahre) und ein Mädchen (14 Jahre). Es stellte sich heraus, dass den beiden Geschädigten unter Vorhalt eines Schlagringes sowie eines Messers Bargeld im mittleren zweistelligen Eurobereich und Kleidungsstücke abgenommen wurden. Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen. Drei Tatverdächtige wurden zum Ende der polizeilichen Maßnahmen an die Sorgeberechtigten übergeben. Ein 15-Jähriger Hauptverdächtiger wurde in den Polizeiarrest eingeliefert. Im Laufe des heutigen Freitags (22.10.2021) wird er dem Ermittlungsrichter beim AG Augsburg zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

2157 - Brand in Einfamilienhaus

Wittislingen

- Am Donnerstag (21.10.2021), gegen 22.30 Uhr, gingen bei Feuerwehr und Polizei Meldungen über einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Ziegeleistraße ein. Der 74-Jährige Bewohner des Anwesens konnte evakuiert werden. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer nach rund einer Stunde unter Kontrolle zu bringen. Am Gebäude entstanden schwere Schäden an Erd- und Dachgeschoß im oberen fünfstelligen Eurobereich. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der 74-Jähre in einem psychischen Ausnahmezustand befand und den Brand mutmaßlich selbst verursachte. Er erlitt dabei leichte Brandverletzungen an Armen sowie Beinen und wurde im Krankenhaus wundversorgt. Anschließend führte ihn eine Polizeistreife fachärztlicher Betreuung zu. Die Kripo Dillingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ein.

2158 - Einbruchsgeschehen

Donauwörth OT Zirgesheim

- Im Tatzeitraum von Mittwoch (20.10.2021), ca. 21.00 Uhr, bis Donnerstag (21.10.2021), ca. 07.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter mittels massiver Gewalt die Eingangstür eines Bürogebäudes in Lederstatt und entwendeten hieraus mehrere Golfschläger sowie Computer- und Videosystemzubehör im Gesamtwert von ca. 6.000 Euro. In einem Geräteschuppen wurde zusätzlich ein Automat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Hier ist die Schadens- sowie Diebstahlssumme noch nicht geklärt. Am Starterhäuschen wurde ebenfalls die Eingangstür mit Gewalt aufgebrochen. Des Weiteren hebelten die Unbekannten ein Fenster der angrenzenden Gaststätte auf. Ob hier ein Diebstahlsschaden entstand, ist ebenfalls noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Donauwörth unter der 0906/706670 entgegen.

Friedberg

- Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Mittwoch (20.10.2021), ca. 19.00 Uhr, bis Donnerstag (21.10.2021), ca. 18.00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu zwei Gartenhäusern in Rettenberg. Der Täter fand zwar keine Beute, richtete bei den beiden Einbrüchen aber Sachschaden von zusammen ca. 200 Euro an.

Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

2159 - Alkohol- und Drogenfahrten

Rain / Hauptstraße

- Am Donnerstag (21.10.2021), gegen 17.40 Uhr, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein 35-jähriger Autofahrer kontrolliert. Der Mann roch deutlich nach Alkohol. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Der 35-Jährige gab an, im Laufe des Tages nur zwei Bier getrunken zu haben. Bei der Anzahl der Biere muss er sich wohl geirrt haben. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Aichach

- Unterschneitbach - Am Donnerstag (21.10.2021), gegen 11.30 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Autofahrer auf der Grubetstraße in Richtung Unterscheitbach / Oberschneitbach. Als dieser den Einmündungsbereich erreicht hatte, kam er mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und landete anschließend im Graben. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro. Der 31-Jährige zeigte erhebliche drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein späterer Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Er stand unter dem Einfluss von Cannabisprodukten und musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnte der 31-Jährige nicht vorweisen, dieser wurde ihm bereits vor mehreren Jahren entzogen.