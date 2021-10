2165 – In Schlangenlinien unterwegs: Kollision mit Funkstreifenwagen



Horgau – Am vergangenen Freitag (22.10.2021) gegen 20.00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung auf einen Mercedes-Fahrer aufmerksam, der die Staatsstraße 2510 mit knapp 20 km/h in Schlangenlinien befuhr und dabei mehrfach ohne ersichtlichen Grund abbremste. Den Anhalte-Signalen der Funkstreifenbesatzung leistete der 76-Jährige zunächst keine Folge, hielt aber dann in einer Bushaltestelle doch noch an, bzw. kam dort zum Stehen. Als die Polizeibeamten ihn dann über das Fahrerfenster ansprachen und zum Abstellen des Motors aufforderten, rollte sein Mercedes nach hinten und prallte mit dem Heck gegen die Front des dort in zehn Meter Abstand abgestellten Streifenwagens. Ein Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro war die Folge. Ein anschließender Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von über 1,3 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Senior wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol angezeigt und muss zudem für den entstandenen Schaden am Polizeifahrzeug aufkommen.



2166 - Einbruch in Einfamilienhaus

Friedberg - Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich am Samstag (23.10.2021), im Zeitraum von 20:45 Uhr bis 22:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Ortsteil Ottmaring, indem er ein Fenster aufhebelte. In den Räumlichkeiten fand er Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich vor und richtete einen Schaden in Höhe von ca. 700 Euro an.

Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen.



2167 - Versuchter Dieseldiebstahl und Sachbeschädigung

Altenmünster - In der Nacht von Freitag, den 22.10.2021 auf Samstag, den 23.10.2021, wurde im angrenzenden Waldstück von Altenmünster eine Forstmaschine (sog. Rückzezug) durch einen oder mehrere unbekannte Täter angegangen. Hierbei wurde zuerst das Vorhängeschloss des Tankdeckels aufgebrochen um den Treibstoff des Sonderfahrzeuges illegal abzuzapfen. Nachdem dies misslang, schlugen die oder der Täter die Heckscheibe des Fahrzeuges ein und entwendeten ein im Führerhaus befindliches Maßband. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Der Beuteschaden beträgt lediglich rund 40 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Zusmarshausen unter 08291/1890-0.

2168 – Traktor in Flammen

Donauwörth / Nördlinger Straße - Als ein 36-jähriger Traktorfahrer am gestrigen Samstag (23.10.2021) gegen 18.00 Uhr mit seinem Traktor mit einer angebauten Sämaschine auf seinem Acker unterwegs war, brach plötzlich vom Motorraum aus ein Brand aus. Der Geschädigte konnte gerade noch seine Sämaschine entfernen, als sich das Feuer ausbreitete und den Traktor völlig zerstörte. Die Feuerwehren aus Donauwörth und Berg waren mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schließlich löschen. Ein Rettungswagen wurde vorsorglich hinzugerufen, der Fahrer blieb jedoch unverletzt. Am Traktor entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Ursache war wahrscheinlich ein technischer Defekt im Motorraum.