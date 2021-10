INGOLSTADT/OBERHAUNSTADT, 26.10.21 - Ein bislang unbekannter Mann trat am gestrigen Montag (25.10.2021) als Exhibitionist auf und zeigte sich gegenüber einer jungen Spaziergängerin. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt in diesem Fall.

Die 29-jährige Frau befand sich zwischen 16.30 und 16.50 Uhr auf einem Spaziergang durch die Parkanlage Am Augraben in Oberhaunstadt. Im Bereich des Peter-und Paul-Weges bemerkte sie einen im Gebüsch stehenden Mann. Er hatte die Hose bis zu den Knien heruntergelassen und manipulierte mit seiner Hand an seinem entblößten Glied. Dabei blickte er der Geschädigten direkt in die Augen.

Als sie eine halbe Stunde später nochmals an derselben Stelle vorbeikam, stand der Mann immer noch onanierend im Gebüsch. Durch eine vorbeikommende Joggerin wurde daraufhin die Polizei verständigt.

Sofort eingeleitete polizeiliche Suchmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen verliefen negativ.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- ca. 30 Jahre alt

- ca. 180 cm groß

- blaue Augen

- schlank

- schwarze kurze Haare

- graues Outfit

- keine Brille

- kein Bart

Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die Ermittlungen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Personen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0841/9343-0 in Verbindung zu setzen.