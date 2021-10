1646. Brand in einem Mehrfamilienhaus – Laim

Am Donnerstag, 28.10.2021, gegen 04.10 Uhr, gingen bei der integrierten Rettungsleitstelle mehrere Notrufe bezüglich starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in München-Laim ein.

Sofort rückten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei zur Örtlichkeit aus. Vor Ort wurden zwei Brandherde, im Bereich der Tiefgarage sowie in einem Appartement, lokalisiert und im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr gelöscht.

Polizeibeamte unterstützten insbesondere bei Absperrmaßnahmen und bei der Betreuung der Anwohner.

Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen, insbesondere wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, übernommen.