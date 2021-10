NÜRNBERG. (1486) Am heutigen Freitag (29.10.2021) sowie am morgigen Samstag (30.10.2021) werden in der Nürnberger Innenstadt mobile Versammlungen stattfinden. Verkehrsteilnehmer müssen in dieser Zeit mit Beeinträchtigungen rechnen und werden gebeten, die relevanten Bereiche weiträumig zu umfahren.



Für den heutigen Nachmittag ist für den Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr eine Versammlung mit rund 500 Personen angemeldet worden. In diesem Zusammenhang soll sich ein Demonstrationszug auf folgender Wegstrecke durch die Innenstadt bewegen:

Auftaktkundgebung auf dem Jakobsplatz – Dr. Kurt-Schumacher-Straße – Färberstraße – Josephsplatz – Kaiserstraße – Fleischbrücke – Hauptmarkt – Rathausplatz – Theresienstraße – Theresienplatz – Innere Laufer Gasse – Äußere Laufer Gasse – Laufer Tor – Rathenauplatz – Laufertorgraben – Steubenbrücke – Marientorgraben – Königstorgraben – Königstor – Königsstraße – Hallplatz – Kornmarkt – Dr. Kurt-Schumacher-Straße – Abschlusskundgebung auf dem Jakobsplatz.



Unabhängig davon folgt am morgigen Samstag zwischen 15:30 Uhr und 17:45 Uhr eine weitere Versammlung. Vom Veranstalter werden zu diesem Anlass 150 Teilnehmer erwartet. Folgende Strecke ist für den zugehörigen Aufzug durch die Innenstadt vorgesehen:

Auftakt auf dem Kornmarkt - Dr.-Kurt-Schumacher-Straße - Karl-Grillenberger-Straße - Unschlittplatz - Maxbrücke - Maxplatz - Augustinerstraße - Hauptmarkt - Theresienstraße - Innere Laufer Gasse - Obere Talgasse - Untere Talgasse - Tucherstraße - Obstmarkt - Spitalgasse - Hans-Sachs-Platz - Spitalbrücke - Heubrücke - Peter-Vischer-Straße - Katharinengasse - Nonnengartenstraße – Gewerbemuseumsplatz - Katharinengasse - Peter-Vischer-Straße - Theatergasse - Hallplatz

Aufgrund der beiden Demonstrationszüge werden entlang der vorgesehenen Strecken Verkehrssperren notwendig. Diese können zu teilweise längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr führen.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und die Aufzugsstrecken zu den genannten Zeiten nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.





Erstellt durch: Michael Konrad