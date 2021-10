Am 29.10.2021, um 15:22 Uhr, fuhr ein 23 Jahre alter Mann aus Weißenhorn mit einem Gespann aus Lkw und Anhänger die Von-Katzbeck-Straße in Oberhausen in Fahrtrichtung Weißenhorn. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte das Gespann innerorts in einer S-Kurve zur rechten Seite um. Dabei wurden große Teile der etwa 15 Tonnen Ladung Silomais auf der Fahrbahn verteilt und ein Straßenschild wurde durch das umgekippte Gespann beschädigt. Der Fahrer erlitt ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Weißenhorn verbracht. Zusätzlich gerieten erhebliche Mengen an Diesel auf die Fahrbahn. Neben der Straßenmeisterei befanden sich die Feuerwehren Weißenhorn und Oberhausen mit 30 Einsatzkräften vor Ort, bargen die verteilte Ladung und banden die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Das Fahrzeuggespann war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bergungsarbeiten an der Staatsstraße dauerten mehrere Stunden an, die Straße musste hierzu komplett gesperrt werden. Einer ersten Einschätzung nach beläuft sicher der entstandene Sachschaden auf ca. 50.000 Euro. (PI Weißenhorn)

