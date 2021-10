BREITBRUNN, Lkr. ROSENHEIM. Seit Freitagnachmittag, 29.10.2021, 13.30 Uhr wird der 86-jährige Herr Heinrich Lzicar aus Breitbrunn vermisst. Er wurde zuletzt in Bad Endorf auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Chiemseestraße gesehen. Von dort fuhr er mit seinem Toyota RAV 4 Geländewagen silber, amtliches Kennzeichen: RO-HL5335 in Richtung Ortsmitte Bad Endorf.

Herr Lzicar trug zuletzt eine blaue Jeans, eine grünliche Fleecejacke, ein kariertes Hemd, ein dunkelblaues Käppi und braune Schuhe. Er ist 170 cm groß und schlank.

Hinweis zum Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Prien unter der Telefonnummer: 08051/9057-0 oder über den Polizeinotruf 110.