Regensburg, 27.10./30.10.2021: Nach Raub einer Tasche konnten die Tatverdächtigen festgenommen werden

Wie bereits berichtet, kam es am Abend des 27.Oktober 2021 zu einem mutmaßlichen Raubdelikt in Regensburg. Zwei bislang unbekannte Täter erbeuteten unter Einsatz eines Pfeffersprays eine Umhängetasche. Am gestrigen Samstag, gegen Mittag, erkannte eines der Opfer das Täterpärchen wieder und teilte dies über den Polizei-Notruf mit. Die sofort eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme der beiden Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen 48-Jährigen und eine 40-Jährige, beide aus Regensburg. Die Ermittlungen zur Erforschung des Hergangs durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg dauern weiterhin an.