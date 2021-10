2208 – Als Beifahrer wegen Trunkenheitsdelikt angezeigt

Antonsviertel – Am 30.10.2021 gegen 02.20 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus

dem Landkreis Augsburg mit ihrem 18-jährigen Beifahrer die Eichleitnerstraße in

Richtung Innenstadt. Während der Fahrt gerieten die beiden Insassen in Streit, in

dessen Verlauf der Beifahrer während der Fahrt die Handbremse des Fahrzeugs

anzog.

Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest konnte beim Beifahrer eine

Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille festgestellt werden.

Da der Beifahrer durch seinen Eingriff rechtlich gesehen zum Fahrzeugführer wurde,

muss er sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Gefährlichen Eingriffs

in den Straßenverkehr verantworten.



2209 – Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Haunstetten – Am 29.10.202 gegen 21 Uhr, ging bei der Polizei die Mitteilung über

einen Schlangenlinienfahrer auf der B17 ein.

Der Fahrer war mit einem schwarzen 3er BMW mit Augsburger Kennzeichen

zunächst Höhe Gersthofen in Fahrtrichtung Süden gesichtet worden und sei dann bei

Stadtbergen wieder von der Bundesstraße abgefahren.

Eine weitere Zeugin teilte anschließend mit, den Fahrer in der Grillparzerstraße

gesehen zu haben, wo er mit seinem Fahrzeug beinahe einen Zusammenstoß mit

einem entgegenkommenden Pkw verursacht hatte.

Der Fahrzeugführer konnte schließlich durch eine Polizeistreife angetroffen und

kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 38-jährige Augsburger nicht im

Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da die Streife bei dem Mann deutlichen

Alkoholgeruch wahrnahm, wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Einen

Atemalkoholtest verweigerte der 38-Jährige.

Der BMW-Fahrer wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Die PI Augsburg Süd bittet weitere Zeugen der Fahrt bzw. mögliche Geschädigte –

vor allem den Autofahrer, der in der Grillparzerstraße an dem „Beinahe-Unfall“

beteiligt war, sich unter 0821/323-2710 zu melden.

2210 – Mit über zwei Promille im Stadtgebiet unterwegs

Firnhaberau – Am 30.10.2021 teilte ein 25-jähriger Mann am Notruf der Polizei mit,

dass er einem Pkw hinterhergefahren war, der in erheblichen Schlangenlinien

unterwegs war. Zudem sei dem jungen Mann an dem Fahrzeug ein platter Reifen

aufgefallen, weshalb er schließlich die Polizei alarmierte.

Bei der Kontrolle des zwischenzeitlich im Bereich der Gersthofer Straße abgestellten

schwarzen Maserati, konnten beide Insassen massiv alkoholisiert angetroffen

werden. Ein bei der 31-jährigen Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von über 2,20 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der

Maserati wurde aufgrund des platten Reifens abgeschleppt.

Die 31-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.



2211 – Geparktes Wohnmobil angefahren

Lechhausen - Zwischen Donnerstag, 28.10.2021, ca. 17.00 Uhr und Freitag,

29.10.2021, ca. 06.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein

in der Mindelstraße Höhe der 10er Nummern abgestelltes Wohnmobil der Marke

Capron.

Der Eigentümer des Wohnmobils stellte am Freitagmorgen einen frischen

Unfallschaden auf der linken Seite des Fahrzeugs fest – die Blende am hinteren

linken Radlauf war gebrochen sowie die Seite hinten links eingedrückt.

Am Unfallort konnten Teile eines roten Rücklichts aufgefunden und sichergestellt

werden. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich.

Die PI Augsburg Ost erbittet Zeugenhinweise unter 0821/323-2310.



2212 – Unfallflucht beobachtet, beschädigte Fahrzeuge gesucht

Kriegshaber – Am 28.10.2021 gegen 14.00 Uhr beobachtete eine 32-jährige

Augsburgerin, wie ein junger Mann mit einem grauen Dacia den Gehweg in der

Alfred-Nobel-Straße befuhr und hierbei den Außenspiegel eines auf der Fahrbahn

geparkten braunen Pkw touchierte.

Der Fahrzeugführer, ein 25-jähriger Augsburger, stieg aus dem Dacia aus,

begutachtete den Schaden an beiden Pkws und fuhr anschließend weiter, ohne den

Unfall bei der Polizei zu melden. Er konnte ermittelt werden und wurde wegen

unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt.

Die 32-jährige Zeugin konnte den Vorfall bei der Polizei erst zeitverzögert melden, in

dieser Zeit wurde der angefahrene braune Pkw offensichtlich von der Unfallstelle

entfernt.

Zeugen des Vorfalls, vor allem der Halter des geparkten braunen Pkw, werden

gebeten, sich bei der PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 zu melden.

2213 – Unklarer Unfallhergang – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am 31.10.2021 gegen 00.25 Uhr ereignete sich in der

Jakoberwallstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem silberfarbenen Alfa-Romeo

und einem bislang unbekannten zweiten Pkw.

Die beiden Fahrzeuge begegneten sich nach Angaben des 19-jährigen Alfa Romeo

Fahrers im Kurvenbereich der Jakoberwallstraße und es kam beinahe zu einem

Zusammenstoß. In Folge eines Ausweichmanövers beschädigte der 19-Jährige, bei

dem ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,00 Promille ergab, diverse

Verkehrszeichen, mehrere neben der Fahrbahn wachsende Sträucher, sowie

schließlich eine Hauswand, in der das Fahrzeug zum Stehen kam.

Der entstandene Sachschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich.

Über das zweite am Unfall beteiligte Fahrzeug gibt es bislang keine Hinweise. Auch

der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Die PI Augsburg Mitte bittet daher

Zeugen des Unfalls, sich unter 0821/323-2110 zu melden.



2214 – Schwerer Unfall zwischen Pkw und Fußgänger

Pfersee – Am 29.10.2021 gegen 13.00 Uhr ereignete sich in der Ludwig-Thoma-

Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigen Opel-Fahrer und einem 8-

jährigen Mädchen, das zu Fuß unterwegs war.

Das Kind überquerte nach bisherigen Erkenntnissen ohne auf den fließenden

Verkehr zu achten die Fahrbahn der Ludwig-Thoma-Straße Höhe der 60er

Hausnummern, wo es von dem 54-jährigen Pkw Fahrer, der die Straße in nördlicher

Fahrtrichtung befuhr, übersehen und von dem Fahrzeug erfasst wurde.

Das 8-jährige Mädchen wurde durch den Zusammenstoß mitgeschleudert und kam

etwa zehn Meter hinter der Unfallstelle zum Liegen. Mit zunächst unbekannten

Verletzungen wurde das Kind sofort in ein Krankenhaus verbracht. Es befindet sich

nicht in Lebensgefahr, erlitt jedoch diverse Prellungen und muss einige Tage im

Krankenhaus verbleiben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei dem Opel-Fahrer

einen Wert von über 0,6 Promille, weshalb nun unter anderem wegen Gefährdung

des Straßenverkehrs in Folge Alkohols ermittelt wird. Eine Blutentnahme wurde

angeordnet und der Führerschein des 54-Jährigen wurde sichergestellt.

Der genaue Unfallhergang wird nun im Rahmen eines unfallanalytischen Gutachtens

ermittelt.

2215 – Unbekannter entwendet Handtasche aus Pkw

Innenstadt – Zwischen dem 28.10.2021, ca. 12.00 Uhr und dem 29.10.2021, ca.

13.20 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die hintere linke Scheibe eines in der

Herwartstraße abgestellten Pkw ein und entwendete eine auf der Rückbank

abgestellte Tasche.

Der Sachschaden bewegt sich im mittleren, der Entwendungsschaden im unteren

dreistelligen Bereich.

Hinweise erbittet die PI Augsburg Mitte unter 0821/323-2110.



2216 – Handfeste Streitigkeit

Innenstadt – Am 30.10.2021 kam es in den frühen Morgenstunden in der Riedinger

Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, mehrere

Beteiligte sind bislang unbekannt.

Im Anschluss an eine zunächst verbale Streitigkeit wollte die Personengruppe aus

einem 20-, einem 17- und einem 16-Jährigen in ein Taxi steigen. Dort wurden sie

jedoch körperlich von den drei bislang Unbekannten angegangen und geschlagen.

Einer der unbekannten Täter ergriff einen ca. 15-20 cm großen Stein, warf diesen

nach dem 20-jährigen und traf ihn an der Leiste. Im Anschluss konnten die Täter zu

Fuß vom Tatort flüchten.

Die Täter werden alle drei beschrieben als Mitte 20 mit südländischem bzw.

afrikanischem Aussehen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Augsburg Mitte unter 0821/323-2110.



2217 – Auch auf E-Scootern ist Alkohol verboten

Stadtgebiet – Viel zu oft haben Streifen der Augsburger Stadtinspektionen am

vergangenen Wochenende betrunkene E-Scooter-Fahrer angehalten, zumeist

handelte es sich um junge Menschen in den Nachtstunden.

Drei von ihnen hatten eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille und

müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Ein 48-Jähriger zeigte sich derart unbelehrbar, dass er nach erfolgter Sicherstellung

seines Führerscheins aufgrund seiner Atemalkoholkonzentration von knapp über 1,1

Promille gleich wieder auf einen E-Scooter stieg. Prompt wurde von einer anderen

Streifenbesatzung erneut kontrolliert, weshalb er nun nicht nur wegen Trunkenheit im

Verkehr angezeigt wurde, sondern auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Auf fünf betrunkene E-Scooter-Fahrer kommt eine Anzeige nach dem

Straßenverkehrsgesetz zu, ihr Atemalkoholwert betrug noch unter 1,1 Promille.

Eine 18-jährige Augsburgerin kann von Glück reden, dass sie noch vor Fahrtantritt

von einer Streife kontrolliert wurde. Sie hätte mit einem Atemalkoholwert von über 0,8 Promille auch nicht mehr fahren dürfen.

Da sie noch nicht mit dem E-Scooter unterwegs war, durfte sie ihren Heimweg jedoch ohne weitere Konsequenzen für sie

zu Fuß antreten.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass für Fahrten mit E-Scootern auf öffentlichem Verkehrsgrund dieselben Alkohol Grenzwerte wie für Autofahrer gelten.