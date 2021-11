WINDISCHESCHENBACH. Bislang unbekannte Täter drangen in ein Entsorgungsunternehmen in einem Industriegebiet in Windischeschenbach ein und entwendeten Bargeld.

Im Ortsteil Neuhaus drangen über das verlängerte Wochenende, 29.10. bis 01.11.2021, Unbekannte gewaltsam in das Bürogebäude eines Entsorgungsunternehmens ein. Im Inneren wurde offensichtlich gezielt nach Bargeld und Wertbehältnisse gesucht. Die Unbekannten erbeuteten einen mittleren zweistelligen Eurobetrag. Bei der Ausführung der Tat kam es zu einem erheblichen Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat umfangreich Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen einen besonders schweren Fall des Diebstahls übernommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i. d. OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden.