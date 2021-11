REGENSBURG. In der Nacht von Montag, 01.11.2021, auf Dienstag, 02.11.2021, kam es im Stadtgebiet Regensburg zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Hierbei wurde Bargeld entwendet.

In diesem Zeitraum öffnete ein bislang Unbekannter gewaltsam ein Fenster einer Gaststätte im Stadtgebiet Regensburg und stieg in diese ein. Aus einem Automat konnte eine bisher nicht bekannte Summe an Bargeld entwendet werden.

Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen hierzu und sicherte Spuren.

Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.