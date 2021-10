HOF. Die telefonische Bedrohung eines Unbekannten zum Nachteil eines Supermarktes löste am Dienstagvormittag einen Einsatz der Hofer Polizei im Stadtteil Neuhof aus. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, erhielt die Marktleiterin des Geschäftes in der Köditzer Straße einen ernstzunehmenden Anruf von einem bislang Unbekannten, der mitteilte, dass sich in dem Markt eine Bombe befinden würde.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Hof eilten mit einer Vielzahl an Streifen zu dem Markt, brachten Angestellte sowie Kunden aus dem Gebäude und errichteten eine weiträumige Absperrung im Außenbereich. Die Köditzer Straße und die Dr.-Enders-Straße mussten für den Verkehr gesperrt und der Fahrzeugverkehr umgeleitet werden. Da die nächsten Wohnhäuser weit genug entfernt waren, konnte auf deren Räumung allerdings verzichtet werden.

Drei Sprengstoffsuchhunde durchsuchten daraufhin das Gebäude und die Außenanlagen. Nachdem die Hunde keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden hatten, konnte um 12.45 Uhr Entwarnung gegeben und die Sperren aufgehoben werden. Nach Rückkehr der Angestellten in den Supermarkt, nahmen diese den Geschäftsbetrieb wieder auf.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur Feststellung der Identität des Anrufers aufgenommen.