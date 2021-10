BAMBERG. Im Verlauf der letzten zwei Wochen versuchten Betrüger mehrfach in der Bamberger Innenstadt Fälschungen von Markenkopfhörern zu verkaufen. So gerieten auch am Dienstagmittag zwei 25-Jährige in das Visier der Polizei. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun und bittet um Mithilfe.

Am Dienstag, gegen 12 Uhr, kontrollierten Kräfte der Bamberger Polizei zwei Männer im Innenstadtgebiet. Die Kontrolle förderte bei den 25-Jährigen mehrere gefälschte kabellose Kopfhörer der Marke Apple zutage. Eine Zeugin berichtete, dass die beiden Betrüger die Plagiate unter Fußgängern angeboten hatten. Ob ihnen auch die Taten der vergangenen Wochen zugeordnet werden können, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kripo Bamberg.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet die bisher nicht bekannten Betrugsopfer sowie Zeugen, die Angaben zu den Betrugsfällen machen können, sich unter der Tel.-Nr.: 0951/9129-491 zu melden.

Die Männer müssen sich nun wegen Betruges und eines Verstoßes nach dem Markengesetz strafrechtlich verantworten.

Die Polizei warnt vor dem betrügerischen Vorgehen: